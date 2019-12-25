"У меня аж часы встали": трясущие прелестями Костюшкин и Семенович возбудили народ

Анна Семенович и Стас Костюшкин соревновались в исполнении "Цыганочки". Знаменитости вместе потрясли грудью.

Перед новогодними праздниками у отечественных звезд плотный график. Артисты зарабатывают на корпоративах, концертах и съемках телевизионных "огоньков".

Певица Ана Семенович, например, рассказала, что не спала почти двое суток, летала на гастроли. Вернувшись же, вновь отправилась работать.

"С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой сняло и мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене 🔥 Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мне нипочем 🙏🏼 А когда рядом со мной вы , я чувствую вашу поддержку и стараюсь еще больше , люблю вас мои ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна Семенович в личном "Инстаграм".

Также вокалистка опубликовала короткое видео. В кадре она и Стас Костюшкин идут по коридору к сцене. Знаменитости трясут грудью, как обычно это делают танцующие "Цыганочку".

Поклонников запись с участием звезд развеселила. Подписчики Анны Семенович отметили невероятную сексуальность звезд.

"Такой даме не скажешь: " Женщина, я не танцую!"!❤️❤️❤️", "Табор уходит в сцену 😆👍", "Где вы берете столько энергии?))) от вас можно заряжать телефоны)))", "Сплошной позитив а не Девушка )))", "У меня аж часы встали 😊😁😆", "Немогу насмотрется на твои сисндирики семенович", "Не трясите так народным достоянием😀", "Хорошо так трясутся!)))😉", – писали интернет-обыватели.