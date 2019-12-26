"Кормилицей к лавке присосалась": голая Волочкова раскинула ноги в бане

Прежде считалось, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. С появлением в нашей жизни Анастасии Волочковой внимание стала привлекать еще одна вещь – ее фирменный шпагат. И затейница не перестает радовать поклонников.

Уж сколько раз балерина на своей странице в "Инстаграм" выкладывала фото в одежде и без, в горизонтальном и вертикальном шпагате, в бане и в сугробе. И все равно именно эти снимки собирают больше всего просмотров, комментариев и лайков.

Так было и в этот раз. Стоило Насте разместить "банное" фото широко распахнутых ног, как народ стал злорадствовать, ерничать и юродствовать.

"Ой там же ш доски горячие, не обожгитесь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "кормилицей к лавке присосалась", "лаваш-то зачем прикрыла?", "Если бы можно было ходить на шпагате, Настя была бы счастлива!", "А что у вас такая грязная баня! У вас так, вроде, все шикарно везде . Или это не ваша баня? Тогда что вас сподвигло делать шпагат в такой грязной бане?", "Ох, как раскорячило... Ксюши на вас нет, так и слышу вагинальный призыв: сюда, сюда", – соревнуются в острословии комментаторы Анастасии Волочковой.

Впрочем, ей все равно, кто и что говорит, пишет, думает. "К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет, – сообщила Настя. – А на шпагат я села не сразу в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать. И, самое интересное, этот шпагат соберет больше лайков, чем мои фото с моих выступлений с детьми. Многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь".