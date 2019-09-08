Сделано заявление о возможностях мужа помочь Заворотнюк

Уже который день в Сети обсуждают всплывшую информацию о том, что здоровье главной звезды сериала "Моя прекрасная няня" резко ухудшилось. Бывшая супруга Петра Чернышева, фигуристка Наталья Анненко сделала важное заявление о встревоживших народ событиях.



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