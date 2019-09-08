Сделано заявление о возможностях мужа помочь Заворотнюк

Аненнко убеждена, что рядом с таким мужчиной, как Петр, Анастасия может быть спокойна. По мнению фигуристки, он сделает все возможное для ее выздоровления.
"Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. Рядом с Петей ничего не страшно", – цитирует спортсменку сайт "Комсомольская правда". Наталья добавила, что и сама пойдет на помощь, если Чернышев попросит его.
Ранее сообщалось, что Заворотнюк расскажет правду о своем здоровье на одном из центральных телеканалов. В настоящее время артистка Заворотнюк выбирает площадку для интервью.
Чтобы прекратить сплетни, Анастасия расставит все точки над i в эфире одного из центральных телеканалов России. Об этом рассказал ее концертный директор Стас Христов.
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