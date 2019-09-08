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Шоу-бизнес

Сделано заявление о возможностях мужа помочь Заворотнюк

Фото: www.globallookpress.com
Уже который день в Сети обсуждают всплывшую информацию о том, что здоровье главной звезды сериала "Моя прекрасная няня" резко ухудшилось. Бывшая супруга Петра Чернышева, фигуристка Наталья Анненко сделала важное заявление о встревоживших народ событиях. 
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Аненнко убеждена, что рядом с таким мужчиной, как Петр, Анастасия может быть спокойна. По мнению фигуристки, он сделает все возможное для ее выздоровления.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. Рядом с Петей ничего не страшно", – цитирует спортсменку сайт "Комсомольская правда". Наталья добавила, что и сама пойдет на помощь, если Чернышев попросит его.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк расскажет правду о своем здоровье на одном из центральных телеканалов. В настоящее время артистка Заворотнюк выбирает площадку для интервью.

Чтобы прекратить сплетни, Анастасия расставит все точки над i в эфире одного из центральных телеканалов России. Об этом рассказал ее концертный директор Стас Христов.

8 сентября 2019, 16:17
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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й положительной аурой Гор по сравнению с ней более старый психологрчески человек Ему просто необходима ее энергетика,без которой он просто впадет в депрессию Поэ\тому-кто моложе- очень спорный вопрос Надюенька-здоровья,счастья и море полодительных эмоций
Ответить
Да перестаньте писать всякую чушь Сами все придумалм,а теперь носитесь с этим Надо же,чем то народ позабавить,только такие темы не для забавы и все прекратите Лучше пишите о Пугачевой,что ут нее <цензура>,перелом ноги и слепота А с Настей все норамально Вчера читала ее возмущенное интервью о якобы слухах этой болезнит Это все выдумки Она сейчас ,с ее слов,отыхает в Италии и все хорошо Ничего ее не тревожит и прекратите эту для пиара раскрутку Дом она выплатила и все у нее в ажуре.
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