Борис Корчевников страшно похудел после болезни

Все возвращается на круги своя. Перенесший тяжелое лечение телеведущий Борис Корчевников резко похудел.



Все началось тогда, когда знаменитости поставили неутешительный диагноз – опухоль мозга. Напомним, что ранее Борис перенес трепанацию черепа. После он рассказал, что ощущения после процедуры весьма неприятные: "Ходишь по стеночке".

Сложное лечение повлияло на гормональную систему ведущего. Поклонники заметили, что ведущий сильно располнел. Сам Корчевников в интервью журналистам рассказал, что он действительно "раздался", но сейчас уже все позади и организм идет на поправку. Тем не менее, телевизионщик поделился тем, что перенести насмешки недоброжелателей было тяжело.

Однако, как бы то ни было, сейчас Борис постепенно возвращается в норму. Поклонники медиа-персоны отметили, что за непродолжительный срок мужчине удалось начать сбрасывать лишний вес.

О том, что во внешности Корчевникова произошли разительные перемены, стало известно благодаря жене Стаса Костюшкина – Юлии. На своей странице в социальной сети Instagram девушка опубликовала фотографию, где они вместе с супругом приняли участие в программе "Судьба человека".

"Есть еще на нашем телевидении программы, в которых мечтаешь сняться. "Судьба Человека" – одна из них. Вчера рассказали @b.korchevnikov все как на духу и сами теперь, с нетерпением, будем ждать эфир (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.) ", – поделилась эмоциями Юлия.

Она отметила, что вместе с мужем будет ждать выхода программы в эфир. Аналогичным мнение поделились и подписчики Костюшкиной: "Хорошая программа,обязательно посмотрим", " Будем ждать эфир", "Интересно будет послушать".

Сейчас Борис Корчевников ведет две телепередачи и руководит православным телеканалом. Четыре года назад у телеведущего обнаружили доброкачественную опухоль, но к счастью, с болезнью удалось справиться.

