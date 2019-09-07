"Не факт": Виторган высказался о поиске близкого человека

Максим Виторган, недавно переживший развод с Ксенией Собчак, теперь не понаслышке знает, как нелегко выстроить крепкие взаимоотношения. Актер пожаловался, что близкого человека найти вообще не просто.



Максим Виторган на фоне новостей о предстоящей свадьбе его бывшей супруги Ксении Собчак с Константином Богомоловым, порассуждал на тему о том, как непросто найти близкого человека.

Сейчас актер встречается с 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Несмотря на то, что пара регулярно постит фотографии с совместного отдыха, торопить отношения, они судя по всему, не хотят. Пока речь не идет не то, что о свадьбе, а даже о сожительстве.

Сегодня в своем Instagram Виторган выложил пост о том, как непросто встретить человека, который станет близким. По словам актера, очень важна "близость взглядов", а не интересов. иными словами речь идет о моральных принципах.





"Близость положения в системе координат, где горизонталь – это "хорошо-плохо", а вертикаль "допустимо-недопустимо". Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию", – написал Виторган, заметив, что человека, с которым у тебя совпадают вкусы и интересы, можно найти всегда, а вот близкого духовно – "не факт".









При этом Максим не упомянул, удалось ли ему найти такого партнера. Однако подписчики расценили, что теперь близким человеком для Виторгана стала Нино, и порадовались за пару.