"Не факт": Виторган высказался о поиске близкого человека

Максим Виторган на фоне новостей о предстоящей свадьбе его бывшей супруги Ксении Собчак с Константином Богомоловым, порассуждал на тему о том, как непросто найти близкого человека.
Сейчас актер встречается с 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Несмотря на то, что пара регулярно постит фотографии с совместного отдыха, торопить отношения, они судя по всему, не хотят. Пока речь не идет не то, что о свадьбе, а даже о сожительстве.
Сегодня в своем Instagram Виторган выложил пост о том, как непросто встретить человека, который станет близким. По словам актера, очень важна "близость взглядов", а не интересов. иными словами речь идет о моральных принципах.
"Близость положения в системе координат, где горизонталь – это "хорошо-плохо", а вертикаль "допустимо-недопустимо". Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию", – написал Виторган, заметив, что человека, с которым у тебя совпадают вкусы и интересы, можно найти всегда, а вот близкого духовно – "не факт".
При этом Максим не упомянул, удалось ли ему найти такого партнера. Однако подписчики расценили, что теперь близким человеком для Виторгана стала Нино, и порадовались за пару.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Не могу избавиться от дочери
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.
Девственники! А вам слабо? А главное во имя чего?