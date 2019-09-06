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"Красотка!": певицу Глюкозу расхвалили в Instagram

Певица Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Артистка похвасталась стройной подтянутой фигурой. Певица Глюкоза поделилась с поклонниками в Instagram соблазнительными фото.

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Исполнительница сделала акцент на длинные ноги. "Встречаем осень ярко", — подписала звезда снимки.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Пользователи соцсети пришли в восторг от фигуры Натальи Чистяковой-Ионовой. "Ах эта фигура!", "Какие ножки, Наташа!", "Классно смотришься!", "Всегда на вас приятно посмотреть!" — приводит комментарии подписчиков певицы Глюкозы Пятый канал.

Артистка, в свою очередь, поблагодарила поклонников за столь лестные слова. При этом нашлись и злопыхатели, которых хлебом не корми, дай покритиковать знаменитость. "Старуха молодится", - написал один из хейтеров. Некоторые фолловеры заявили, что хотят слышать от певицы Глюкозы больше новостей о ее творчестве.

Отметим, певица Глюкоза любит дразнить публику смелыми нарядами. На конкурсе "Новая волна" исполнительница вышла на сцену в нижнем белье.

Ранее появились слухи о том, что певица Глюкоза расстается с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым. Однако недавно звездную пару видели вместе.

Автор: 6 сентября 2019, 11:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

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