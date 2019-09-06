"Красотка!": певицу Глюкозу расхвалили в Instagram

Исполнительница сделала акцент на длинные ноги. "Встречаем осень ярко", — подписала звезда снимки.
Пользователи соцсети пришли в восторг от фигуры Натальи Чистяковой-Ионовой. "Ах эта фигура!", "Какие ножки, Наташа!", "Классно смотришься!", "Всегда на вас приятно посмотреть!" — приводит комментарии подписчиков певицы Глюкозы Пятый канал.
Артистка, в свою очередь, поблагодарила поклонников за столь лестные слова. При этом нашлись и злопыхатели, которых хлебом не корми, дай покритиковать знаменитость. "Старуха молодится", - написал один из хейтеров. Некоторые фолловеры заявили, что хотят слышать от певицы Глюкозы больше новостей о ее творчестве.
Отметим, певица Глюкоза любит дразнить публику смелыми нарядами. На конкурсе "Новая волна" исполнительница вышла на сцену в нижнем белье.
Ранее появились слухи о том, что певица Глюкоза расстается с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым. Однако недавно звездную пару видели вместе.
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