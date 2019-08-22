"У всех бывают ссоры": Глюкозу поддержали после скандала

Целый месяц певица Глюкоза не сходит со страниц светской хроники. Поговаривают, что брак артистки дал трещину, а та упорно не хочет признавать это. Более того, Наталье (настоящее имя звезды) уже приписывают роман с экс-участником шоу "Дом-2" Олегом Майами.

Сначала вокалистка не комментировала слухи. Выжидала, когда шумиха утихнет. Однако досужие сплетники все не унимались. Певице Глюкозе даже пришлось публиковать ролик, в котором она вместе с супругом смеется над новостями о скором разводе.

Поддержать Наталью в нелегкой борьбе с завистниками решила ее коллега – певица Vicky K. Артистка осудила всех, кто перемывает Глюкозе косточки.

"Я не понимаю эту тенденцию – копаться в чужом грязном белье. Я считаю, что так делают только те, у кого нет своей жизни или те, кому завидно. Певица Глюкоза – успешная, красивая и безумно интересная женщина, у нее прекрасный муж, и, как мне кажется, счастливый брак. У всех бывают ссоры, какие-то недомолвки, даже если у них и возник какой-то спор, я не понимаю, почему люди решили, что они имеют право говорить о том, что они разводятся? Или о том, кому достанется дача, дети, квартира или что-то еще. Мне искренне жаль таких людей", – сказала Vicky K в беседе с "Дни.ру".

Ранее бывший житель телестройки, а ныне вокалист Олег Майами, не смог пройти мимо новостей о своей якобы интрижке с певицей Глюкозой. В Instagram он опубликовал скрин заголовка статьи и иронично приписал: "Ну что за бред! Не могу же я со всеми спать!"