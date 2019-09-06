Жену Виторгана перестали узнавать после вторых родов

57-летняя Ирина заметно изменилась после долгожданного радостного события в семье. Ее знаменитый супруг, 79-летний Эммануил Виторган светится счастьем.

Звездная пара преобразилась в лучшую сторону после рождения дочки Клары. Ирина помолодела настолько, что пользователи Сети не сразу ее узнают. Очевидно, что причиной тому приятные материнские заботы, о которых жена Эммануила Виторгана много лет мечтала.

На портрете, который ей сделали на днях, она выглядит элегантной женщиной, красивой, уверенной, любимой и любящей, сообщает "7Дней". Поклонники желают супругам оставаться полными жизненных сил, несмотря на возраст.

"Эммануилу повезло: шикарная женщина! Любви вам и счастья, долгих лет жизни", "У настоящего мужчины женщина выглядит королевой!" – сделали комплимент Эммануилу Виторгану. Вместе с тем, есть и скептики, и хейтеры, которые не одобряют пополнение в семье знаменитого актера.

Напомним, о рождении дочери Эммануила Виторгана и Ирины общественность узнала в конце августа этого года. Звездная чета ошарашила всех известием: "А у нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... КЛАРОЧКА!!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Артист с женой показали малышку публике.

После нападок критиков Эммануил Виторган достойно прокомментировал пополнение в своей семье. "Конечно, я понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж, мне будет больше ста лет. Но разве всё это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив… Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем!" – заявил актер.

Много лет жена Эммануила Виторгана не могла обрести радость материнства. Каким способом появились на свет дети у звездной пары, поклонники спорят до сих пор: самостоятельно рожала женщина или с помощью суррогатной мамы. В итоге у супругов растут двое детей – практически погодков.