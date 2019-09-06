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Шоу-бизнес

Жену Виторгана перестали узнавать после вторых родов

Эммануил Виторган с супругой Ириной. Фото: www.globallookpress.com
57-летняя Ирина заметно изменилась после долгожданного радостного события в семье. Ее знаменитый супруг, 79-летний Эммануил Виторган светится счастьем.
прочитано 3413 раз

Звездная пара преобразилась в лучшую сторону после рождения дочки Клары. Ирина помолодела настолько, что пользователи Сети не сразу ее узнают. Очевидно, что причиной тому приятные материнские заботы, о которых жена Эммануила Виторгана много лет мечтала.

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На портрете, который ей сделали на днях, она выглядит элегантной женщиной, красивой, уверенной, любимой и любящей, сообщает "7Дней". Поклонники желают супругам оставаться полными жизненных сил, несмотря на возраст.

"Эммануилу повезло: шикарная женщина! Любви вам и счастья, долгих лет жизни", "У настоящего мужчины женщина выглядит королевой!" – сделали комплимент Эммануилу Виторгану. Вместе с тем, есть и скептики, и хейтеры, которые не одобряют пополнение в семье знаменитого актера.

Напомним, о рождении дочери Эммануила Виторгана и Ирины общественность узнала в конце августа этого года. Звездная чета ошарашила всех известием: "А у нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... КЛАРОЧКА!!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Артист с женой  показали малышку публике.

После нападок критиков Эммануил Виторган достойно прокомментировал пополнение в своей семье. "Конечно, я понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж, мне будет больше ста лет. Но разве всё это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив… Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем!" – заявил актер.

Много лет жена Эммануила Виторгана не могла обрести радость материнства. Каким способом появились на свет дети у звездной пары, поклонники спорят до сих пор: самостоятельно рожала женщина или с помощью суррогатной мамы. В итоге у супругов растут двое детей – практически погодков.

Автор: 6 сентября 2019, 08:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хоспадя!!! Млодик- акула!!
Гость
Ответить
На редкость неприятная мужеподобная дама. Про него и сказать нечего, ему было лишь бы к кошельку прилепиться. Когда жива еще была красавица Алла Балтер, он заболел <цензура>. Алла убивалась, чтобы его вытащить. Его спасла, а сама на нервной почве заболела. Ее спасать было некому. Этот тип только разглагольствовать любит. Ушла Алла, он к химчистке прилип.
Гость
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а уж писаки так звонят,точнее писать после покупки второго ребёнка теперь сами не рожают покупают как вещи до пенсии не рожают потом приобретают и кричат родили кому врёте?мамки няньки с чего усталость?дети с куклами играют ониж не устают
Гость
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У неё лицо пожилого азербайджанца. Таких на рынке можно увидеть. Как мужик в здравом уме может позариться на такую, да ещё и секс с ней иметь? Наверно, без приворотного зелья с ее стороны тут не обошлось. Вряд ли она вообще может понравиться мужчине. Низкая, широкая, как тумбочка. В народе про таких говорят: что положишь, что поставишь...
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