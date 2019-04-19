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Жена-пенсионерка Виторгана прошлась по ковровой дорожке в прозрачном платье

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик. Гавриил Григоров/ТАСС
Эммануил Виторган с супругой Ириной стали гостями церемонии открытия ММКФ. Для выхода в свет жена популярного артиста выбрала неожиданный наряд.
прочитано 2034 раза

Московский международный кинофестиваль начал свою работу. Накануне, 18 апреля, состоялась торжественная церемония открытия. Не обошлось без приветственных слов президента смотра Никиты Михалкова. Прославленный режиссер появился перед гостями и представителями СМИ с элегантной тросточкой.

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"Я перенес две операции на бедре, – вздохнул Никита Михалков в ответ на расспросы встревоженных журналистов. – Стоять не могу и сидеть не могу пока. Учусь заново ходить". Также на мероприятии присутствовали его супруга Татьяна и дочери Анна и Надежда.

По красной дорожке фестиваля прошлось множество знаменитостей. Не остались в стороне и актер Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик. Пара появилась перед публикой в эффектных нарядах. Особое внимание привлекла Ирина. Жена прославленного артиста предстала в темно-синем платье в пол с прозрачными вставками.

У некоторых репортеров даже дух захватило от такой красоты, однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что на Ирине специальный чехол, прикрывающий все прелести фигуры. Очевидно одно: после появления на свет дочери Этели супруга Эммануила Виторгана буквально расцвела.

Напомним, ребенку Эммануила и Ирины Виторган исполнился год в конце февраля. Об этом объявил радостный актер. Только сами супруги знают, чего стоило рождение их первого общего ребенка. В откровенном интервью артист не стал скрывать, что они с супругой давно мечтали о малыше и много для этого сделали. По словам актера, Ирина долго боролась за то, чтобы стать матерью.

Автор: Наталья Аряева19 апреля 2019, 13:55
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567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостья
Ответить
Он как бабка на лицо. А Ирина млодик - молодая, красивая, всегда улыбается и поднимает настроение.
Гость
Ответить
Он как мужик на лицо. И фигура а’ля кадушка-колотушка. Как она вообще может нравиться?
1

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