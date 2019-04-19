Жена-пенсионерка Виторгана прошлась по ковровой дорожке в прозрачном платье
Московский международный кинофестиваль начал свою работу. Накануне, 18 апреля, состоялась торжественная церемония открытия. Не обошлось без приветственных слов президента смотра Никиты Михалкова. Прославленный режиссер появился перед гостями и представителями СМИ с элегантной тросточкой.
"Я перенес две операции на бедре, – вздохнул Никита Михалков в ответ на расспросы встревоженных журналистов. – Стоять не могу и сидеть не могу пока. Учусь заново ходить". Также на мероприятии присутствовали его супруга Татьяна и дочери Анна и Надежда.
По красной дорожке фестиваля прошлось множество знаменитостей. Не остались в стороне и актер Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик. Пара появилась перед публикой в эффектных нарядах. Особое внимание привлекла Ирина. Жена прославленного артиста предстала в темно-синем платье в пол с прозрачными вставками.
У некоторых репортеров даже дух захватило от такой красоты, однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что на Ирине специальный чехол, прикрывающий все прелести фигуры. Очевидно одно: после появления на свет дочери Этели супруга Эммануила Виторгана буквально расцвела.
Напомним, ребенку Эммануила и Ирины Виторган исполнился год в конце февраля. Об этом объявил радостный актер. Только сами супруги знают, чего стоило рождение их первого общего ребенка. В откровенном интервью артист не стал скрывать, что они с супругой давно мечтали о малыше и много для этого сделали. По словам актера, Ирина долго боролась за то, чтобы стать матерью.
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