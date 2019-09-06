"Нашла счастье в бутылке крепкого алкоголя": одинокую Бузову заподозрили в зависимости

Скандальный блогер Лена Миро заподозрила теледиву в пагубном пристрастии. В своем микроблоге в "ЖЖ" она заявила, что Ольга Бузова заменила романтические отношения спиртным.

Светский обозреватель отметила, что на телеканале ТНТ готовится к выходу очередное шоу. "За сердце и прочие внутренности пьяненькой и чуть невменяемой марионеточки Оленьки-голенькой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), поборются два мачо: Тимур Батрутдинов из Камеди и участник публичного дома 2 Роман Гриценко", – резко высказалась Миро.

По мнению блогера, знаменитым претендентам на сердце Ольги Бузовой она вовсе не нужна. При этом она написала о якобы имеющей место нетрадиционной ориентации обоих участников нового шоу. "По поводу Батрутдинова как бы все всем давно понятно. Близкий партнер Тимура уже фактически сделал камин’аут, когда женился на Кристиночке Асмус – пока в пещерке жены гуляет морской ветерок, сам Бульдог обнимает друзей", – заявила Миро.

"Гражданин же Гриценко, оттрубивший срок в публичном доме 2, еще интереснее – продолжатель дела голубого мага Кадони и такой же звезды синего спектра Солнцева", - сказала, как отрезала, блогер. При этом Миро считает, что Ольге Бузовой любовные отношения не нужны.

"Хотела спросить, доколе – доколе Ольга будет хоть без утешения? – но передумала. Зачем ей все это надо, если она нашла счастье в бутылке крепкого алкоголя?" – облила грязью Ольгу Бузову блогер.