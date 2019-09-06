Брэд Питт откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

Знаменитый артист признался, что его зависимость от спиртного зашла настолько далеко, что ему пришлось посещать собрания общества анонимных алкоголиков. Это произошло после развода с Анджелиной Джоли.
Брэд Питт в течение полутора лет ходил на встречи группы, полностью состоящей из мужчин. Актер отметил, что его тронула их уязвимость, открытость и честность. "Я такого никогда не слышал", – цитирует звезду The New York Times.
Артист добавил, что участники общества анонимных алкоголиков доверяли друг другу, и никто из них не продал рассказы Брэда Питта таблоидам. "Это была настоящая свобода – просто разоблачить свои уродливые стороны. В этом есть великая ценность", – признался экс-супруг Джоли.
В 2016 году, когда пара объявила о расставании, поклонники Питта заметили, что он стал очень плохо выглядеть. Через некоторое время он рассказал, что вредные привычки едва не сгубили его. Когда артист переехал из общего с Джоли дома, ему не хотелось оставаться в одиночестве, и он попросил друзей его приютить.
"Если честно, было так паршиво, что я спал у них на полу и чувствовал себя самым жалким человеком на свете", – поделился Брэд Питт.
Отметим, в настоящее время 55-летний актер не злоупотребляет алкоголем и выглядит замечательно. Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подала документы на развод. В апреле этого года пара официально расторгла брак.
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