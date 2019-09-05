Лазарев восхитился горячим видом Лорак

Популярная певица поделилась в Instagram кадром из новой фотосессии. Ани Лорак предстала в сексуальном и манящем образе.

На снимке исполнительница предстала в полуобнаженном виде. Часть ее груди обнажена из-за глубокого декольте. К пикантному образу звезда подобрала алые полупрозрачные перчатки и того же цвета очки в форме сердечек.

"Мы видим только то, что нам позволяют увидеть, но ценное остается без внимания. Чувствуйте этот мир душой. Хорошего дня!", – подписала кадр Ани Лорак. Одним из первых на фото отреагировал ее друг, певец Сергей Лазарев.

Артист, как говорится, выпал в осадок от такого горячего снимка. "Огонь!", – восхитился он. Не осталась в стороне и Полина Гагарина. "Кошечка", – прокомментировала она образ знаменитости.

Поклонники отметили, что Ани Лорак выглядит потрясающе. "Какая огненная дива! Шикарное фото, шикарная вы!", "Боже! Каролина, убиваете вашей красотой", "Очень крутой образ, и вам к лицу, Каролин", – высказались фолловеры. Отметим, фанаты певицы ранее заметили, как она похорошела за минувшее лето и пришли к выводу, что все дело в любви.

Напомним, вскоре после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак перестала скрывать свой роман с молодым продюсером Егором Глебом. На музыкальном конкурсе "Новая волна" артистка вышла вместе с ним в свет.