"Не очень далекого ума девчонка": Лорак раскатали за связь с молодым любовником

Солнцев высказался о новом романе 40-летней артистки с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. По его мнению, Ани Лорак лучше бы завести романтические отношения не с юнцами, а со взрослыми состоятельными мужчинами.
По словам Рустама, парню необходим административный ресурс, который есть у исполнительницы, а ей – взрослый человек, который будет ее обнимать, целовать и не думать о других. Между тем, встретившись с Глебовым, Ани Лорак увеличила губы, изменила форму и кончик носа, стали выразительнее и ее скулы.
В связи с этим шоумен предостерег звезду, чтобы она не шла по стопам Николая Баскова, который из-за косметических процедур стал похож на персонажа из детской литературы. При этом Солнцев предположил, что Ани Лорак "погнали" на процедуры красоты житейские проблемы.
По словам звезды "Дома-2", Ани Лорак – женщина трудной судьбы. "Я так понимаю, что муж, этот турецкоподданный, ей начал изменять в день их свадьбы. Я, кстати, думаю, что она вообще не очень далекого ума девчонка, судя по тем событиям, которые с ней в жизни происходили", – цитирует Солнцева Sobesednik.ru.
"А что касается масштаба ее человеческой личности, то он мне непонятен. Может быть, кстати, этого масштаба и вовсе нет", – окончательно раскатал звезду шоумен. Он не исключает, что Ани Лорак – очень скромный человек. "Я думаю, что она хорошая девушка – такая, знаете, борщик приготовила, полотенца постирала, массаж сделала мужу". – отметил Рустам.
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