Представитель Бузовой о покупке шикарной виллы

Не все и не всегда позволяют себе необдуманные траты. Директор Ольги Бузовой рассказал о покупке звездой шикарной виллы.



Слухи о том, что знаменитость намерена обзавестись роскошным особняком на Бали, пошли от ее друзей. Все решили, что домик на берегу моря стоимостью в 20 миллионов приобретает именно певица.

Тем не менее, выяснилось, что покупкой строения заинтересовались все-таки друзья Ольги, с которыми она приехала на отдых. Сама Бузова просто решила помочь товарищам разузнать больше о предложениях индонезийских риелторов.

"У нас там были друзья. И они хотят купить там дом, виллу. И они попросили съездить, посмотреть виллу. Поскольку Оля все узнавала – где там комнаты и так далее, – риелтор просто подумала, что это Оля ее покупает", – рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro представитель артистки Антон Богославский.

Директор уверен, что сотрудник агентства недвижимости неверно истолковал информацию. Не исключено, что именно он и передал журналистам известие о покупке певицей особняка.



Напомним, сейчас Ольга Бузова не обзавелась личной квартирой даже в Москве. Певица продолжает жить в съемной квартире и, похоже, совершенно не беспокоится на этот счет. Кроме того, девушка с удовольствием меняет внешность и репетирует номера к новым концертам.

К примеру, певица выложила в Instagram видео с очередного прогона. Подписчики неизменно отреагировали лайками и комментариями.

