50-летняя Анжелика Варум в костюме для секс-игр возбудила россиян

Артистка опубликовала в Instagram новый пост. На фото представлена обложка для ее новой песни.
"Информация для тех, кому интересно. Сегодня на всех цифровых площадках можно скачать мой новый сингл "Любовь останется". Ссылка в шапке профиля. Всем хорошего дня!" – говорится в тексте.
На снимке Варум предстала в очень соблазнительном наряде. Она позирует в обтягивающем черном комбинезоне из латекса. Дополнили образ ботильоны на шпильках.
Подписчики пришли в восторг от образа Анжелики. "Невозможная красота и грация", "Нереальная", "Шикарная", "Хороший костюм!", "Просто на высоте!", "Нереально четкая леди!", "Костюм кайф!", "Вы великолепны!" – не скрывали восхищения преданные поклонники.
"Женщина-кошка прям", – высказался обожатель.Многие отметили, что несмотря на возраст, Варум удалось сохранить прекрасные формы. "Фигура отпад!" – подчеркнул фанат.
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