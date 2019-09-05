"Папа так и не признал мальчика": как живется сыну Барановской

Барановская скончалась от
острого лимфобластного лейкоза в 30 лет. Актриса умерла 4 сентября 2017 года, оставив своего малолетнего сына на маму. Впрочем, проблем с усыновлением мальчика не возникло.
Она добавила, что по прежнему любит и помнит Стеллу. Кроме того, звезда отечественного телевидения советуется с почившей и надеется, что ей "там" хорошо. Помимо этого Чехова рассказала, как живется сыну Барановской. Она поспешила успокоить поклонников – у мальчика все хорошо.
"Сын Стеллы живет со своей бабушкой, Стеллиной мамой. Она о нем
хорошо заботится. Даня пошел во 2 класс начальной и музыкальной школы,
он занимается спортом и живописью, плавает и играет в шахматы," – поделилась ведущая. Правда, на вопросы от подписчиков об отце Даниила знаменитость ответила с сожалением, что тот не общается с сыном.
Напомним, что отец мальчика не признал отцовство еще при жизни Стеллы. Он и его семья предпочли отказаться от всех прав на усыновление ребенка.
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