Анфиса Чехова рассказала о своих последних днях перед смертью

Актриса задалась вопросом, как провести последние дни перед апокалипсисом. Она вообразила, что 1 сентября наступит конец света, и рассказала, чем бы занялась в последние дни перед смертью.
"Спасаться и эвакуироваться бессмысленно. Ученые уверяют, что планете нашей придет каюк", – подчеркнула звезда.
Анфиса первым делом призналась бы в любви самым близким. А затем взяла бы свою немногочисленную семью и улетела на Фиджи или на Бора-Бора, сообщает "Пятый канал".
"Купила бы билеты первого класса, сняла бы самый красивый отель на берегу океана и всю эту неделю с хвостиком провела бы с самыми близкими людьми так, будто конец света и не должен наступить", – написала знаменитость.
Зная о неминуемой смерти, артистка хотела бы в последние дни насладиться вкусной едой, природой, разговорами обо всем с мамой, "обнимашками" и беготней с сыном. Также она с удовольствием болтала бы с дедушкой о политике и ловила морских обитателей на обед.
"Еще бы я хотела видеть моего папу, молчаливым и задумчиво вглядывающимся в даль океана... Но это уж совсем глубокие фантазии", – обнажила душу Чехова.
А еще она обязательно забрала бы близких друзей. Тех, с которыми можно быть собой. "Играли бы в карты все вместе, ужинали за большим столом и много улыбались! Именно так я хочу провести последний день перед тем, как нашей чертовой удивительной планете придет каюк", – подытожила Анфиса.
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