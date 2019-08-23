Анфиса Чехова рассказала о своих последних днях перед смертью

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Пятница 23 августа
Лента новостей
11:27
Севший в кукурузном поле А321 не разрешили выставить в музей
11:16
Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму
11:10
Главные события Москвы
10:58
На Крымском мосту начался демонтаж после аварийной ситуации
10:40
Хирург опроверг миф об аппендиците из-за семечек
09:41
Известный актер умер в Москве
08:13
"Никуда не годится": Тарасова всыпала выдохшейся Медведевой
06:36
Комары принесли в Россию смертельные лихорадки
06:20
Истерящего на людях Лукашенко внезапно поставили на место
04:04
Обнародованы планы России на возвращение в G8
02:08
"Родители очернили": Фриске втянули в новый скандал с миллионами
00:21
"Ты читала условия?": оставшуюся у разбитого корыта Наргиз ткнули носом в договор
23:24
"Его жизнь под угрозой": Джигарханяну сделали серьезное предупреждение
22:03
Семье Миддлтон пришлось отдуваться из-за скандальной выходки Маркл
21:42
"Очень клевый эпизод": Арбенину перепутали со звездой футбола
21:36
Год без Караченцова: чем занимается энергичная вдова Поргина
21:28
Ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
21:27
Раскрыт главный секрет выскочки Зеленского
21:13
"Это навсегда": потерявший от любви голову Богомолов сделал смелое признание
21:03
В Екатеринбурге три полицейских изнасиловали женщину в машине
20:55
"Перестал узнавать": Толкалина открыла правду о бывшем муже
20:51
Получившая страшный диагноз экс-жена Ефремова отказалась от бесплатной помощи врачей
20:49
Зеленский бросился в ноги Трюдо от страха перед Путиным
20:48
Пострадавшая в отеле Турции русская девочка не транспортабельна
20:36
Молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ
20:33
Жительница Ижевска создала сеть борделей в саунах
20:23
Модель с самыми большими глазами покоряет мир (фото)
20:16
Захарова сразила кавказцев лезгинкой (видео)
20:13
Украинцы взвыли из-за флага России в Донецке
19:56
В театре "Ленком" рассказали о состоянии Марка Захарова
19:51
Оставшаяся без сына Джоли едва сдержала слезы
19:37
Полуобнаженная Беллуччи оконфузилась в воде
19:35
В Башкирии мужчина жестоко убил знакомого и спрятал труп
18:31
Семенович с потрохами сдала ненакрашенную Стоцкую
18:05
Студенты получили сертификаты участников студотряда метро Москвы
18:03
"Вдруг паралич?": вид свернувшего шею Ромы Желудя шокировал врачей
18:02
Не нужен: люди откровенно высказались о Крымском мосте
17:43
В гробу Вилли Токарева оказалась другая звезда
17:34
"Под фанеру не успела!": Лолита опозорилась на глазах у публики
17:28
На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции
17:19
Вскрылась тайная связь Маркл с известным спортсменом
17:00
На ВДНХ пройдет фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города"
16:56
В Праге осквернили памятник Герою Советского Союза
16:49
"Дочь довела Лидию до клиники": Алибасов набросился на Шукшину
16:44
В расследовании убийства Круга поставлена точка
16:10
"Именно сейчас осознал": муж Нюши огорошил откровенным признанием
15:51
Самый большой Автомузей в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
15:48
Украинцы захлебываются желчью из-за одетого с иголочки Путина
15:30
Подложила свинью: Крутой раскрыл подробности конфликта с ушлой Вайкуле
15:26
Ошарашенной Семенович прилюдно сделали предложение руки и сердца
15:01
Победитель сочинской олимпиады продает подаренную властями квартиру
15:00
"Свидетелей убирают": любопытному Корчевникову пригрозили прямо в эфире
14:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 августа 2019 года
14:46
Названо неожиданное условие возвращения Крыма Украине
14:33
Трампа втянули в грязный расистский скандал
14:30
Под Новгородом просрочивший выплату кредита мужчина ушел жить в лес
14:15
Нахамившего Путину Зеленского прилюдно опозорили
14:08
Будет хуже: обломки разрушающегося "Титаника" попали на видео
13:56
Билан вернулся к Андреевой после загула с грудастой красоткой
13:52
Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну
13:42
Страшный взрыв перепугал жителей Чечни
13:36
Эмоции женщины во время беременности гробят психику будущего ребенка
13:28
Собравшая всех наследников вместе модель умилила народ
13:26
После встречи с Путиным Макрона застали за сомнительным занятием
13:15
"Что с лицом?": почерневшая Дана Борисова шокировала Сеть
13:12
Оскорбленный Порошенко объявил войну Зеленскому
13:07
В Кемеровской области оголтелые цыгане устроили поножовщину
12:45
Владимир Пресняков молится о побитом сыне Никите
12:41
Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
12:34
Что сказала перед смертью обессилевшая Александра Назарова
12:20
8 раненых: в Назрани устроили массовую драку с перестрелкой
11:59
Бесстыдник Куценко схватил Толкалину за интимный орган
11:56
"Наркота?": знаменитый певец в эпатажном образе шокировал поклонников
11:55
"У них есть сын": Исаева проговорилась о связи Подольской с мужем Гурцкая
11:51
Путин поставил на место хамоватого Зеленского
11:38
В Подмосковье нашли боевые снаряды времен войны
11:27
Крал иконы: под Москвой серийный вор обчистил квартиры на 4 миллиона
11:20
Москвичам подарят целую ночь театральных премьер
11:11
Юный сын Королевой официально вышел в свет с любовницей из "Дома-2"
11:06
Заявившийся в церковь в похабном виде Тарасов нелепо оправдался
10:54
Скандалист Лукашенко влип в серьезные неприятности
10:39
Фестиваль "Телемания" откроет двери "Останкино" для молодых профессионалов
10:29
В Петербурге из-за пожара на теплоходе погиб человек
10:21
"Огонь!": избавившаяся от штанов Брежнева довела народ до экстаза
10:19
Шепелев грязно выругался от криков рыдающего ребенка
10:16
Есть пострадавшие: под Москвой пассажирский автобус опрокинулся в кювет
09:51
Изменившийся Фадеев поверг народ в шок после разрыва с Наргиз
09:41
Жена 56-летнего Тарантино ждет ребенка
09:39
Рассекретившая роман с народным артистом Волочкова появилась в фате и дырявых штанах
09:04
Русский Кен оказался на грани жизни и смерти
08:57
"Чтобы никаких контактов не было": внучку Назаровой лишили матери
08:49
В Москве умер известный ученый-геофизик
08:13
Грезящий о Крыме наглец Зеленский осмелился хамить Путину
08:13
"Какая прелестная!": бывшую жену Ефремова "облизали" после страшного известия
06:09
Раскрыта подноготная конфликта между Фадеевым и Наргиз
04:26
"Мне искренне жаль": известная певица о "разводе" Глюкозы
03:00
Ученые создали белье с бактериями против запаха тела
02:04
"Забыли": важная встреча Путина началась с казуса (видео)
00:55
Народ поражен переменами во внешности Елки
00:13
Грязное белье умершей Назаровой вывалили на всеобщее обозрение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Биография Сулеймана Керимова
В гробу Вилли Токарева оказалась другая звезда
Коуч назвала детей лучшим мотиватором личностного роста
Виторган нанес неожиданный удар раскрывшей карты Собчак
Jaguar XF: эволюция "кошачьих"
"Это горе": Смолкин убит страшной трагедией
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова рассказала о своих последних днях перед смертью

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram новый пост. Она подняла тему, которая волнует многих. 
прочитано 1816 раз

Актриса задалась вопросом, как провести последние дни перед апокалипсисом. Она вообразила, что 1 сентября наступит конец света, и рассказала, чем бы занялась в последние дни перед смертью.

ПО ТЕМЕ

"Перекроила лицо": Чехова урезонила недоброжелателей

"Эталон!": аппетитная Анфиса Чехова показала восхитительные формы

 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

"Спасаться и эвакуироваться бессмысленно. Ученые уверяют, что планете нашей придет каюк", – подчеркнула звезда.

Анфиса первым делом призналась бы в любви самым близким. А затем взяла бы свою немногочисленную семью и улетела на Фиджи или на Бора-Бора, сообщает "Пятый канал".

"Купила бы билеты первого класса, сняла бы самый красивый отель на берегу океана и всю эту неделю с хвостиком провела бы с самыми близкими людьми так, будто конец света и не должен наступить", – написала знаменитость.

Зная о неминуемой смерти, артистка хотела бы в последние дни насладиться вкусной едой, природой, разговорами обо всем с мамой, "обнимашками" и беготней с сыном. Также она с удовольствием болтала бы с дедушкой о политике и ловила морских обитателей на обед.

"Еще бы я хотела видеть моего папу, молчаливым и задумчиво вглядывающимся в даль океана... Но это уж совсем глубокие фантазии", – обнажила душу Чехова.

А еще она обязательно забрала бы близких друзей. Тех, с которыми можно быть собой. "Играли бы в карты все вместе, ужинали за большим столом и много улыбались! Именно так я хочу провести последний день перед тем, как нашей чертовой удивительной планете придет каюк", – подытожила Анфиса.

23 августа 2019, 10:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

комментарии

Политика

Названо неожиданное условие возвращения Крыма Украине
Трампа втянули в грязный расистский скандал
Нахамившего Путину Зеленского прилюдно опозорили
Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну

Шоу-бизнес

Что скрывает второй отец ребенка Рудковской
Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона
Почему убрали мать рэпера Тимати
"Вы всегда так серьезны?": Савельеву перестали узнавать

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

"Ты читала условия?": оставшуюся у разбитого корыта Наргиз ткнули носом в договор

Звезде посоветовали быть внимательнее
Lifestyle

Самый большой Автомузей в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Правила просты
Шоу-бизнес

Одинокую Седокову застукали с молодым женатиком

Всплыли неожиданные подробности личной жизни артистки
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл подробности убийства 22-летней давности

Актер сделал шокирующее заявление

Гороскоп

"Теперь – горе": Кабаевой предрекли нелегкую судьбу
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru