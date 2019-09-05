"Папа с дочкой": неожиданное фото Брежневой с мужем

Звезда отечественной сцены счастлива в браке с Константином Меладзе уже четыре года. До золотой свадьбы, конечно, еще далеко, но за это время пара успела пройти различные жизненные испытания и не утратить нежные чувства.
Супруг Брежневой опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram трогательный снимок. Композитор подписал его так: "Когда я слышу музыку... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)". Мужчина добавил к тексту скромное эмоджи сердечко.
Нежный снимок набрал почти 26 тысяч лайков, однако поклонники звездной пары отреагировали весьма неоднозначно. Многим показалось, что в кадре стоят не муж с женой, а отец с дочкой. Некоторые даже решили, что Брежнева и Меладзе выглядят как дедушка с внучкой.
"Извините. Но прям как папа и дочка здесь", "Дедушка с внучкой? Вот что подумалось про фото", "Красивое фото. Отца и дочери", – эти и другие отзывы оставили пользователи соцсети.
Впрочем, стоит отметить, что подавляющее большинство комментариев содержало различные комплименты и теплые пожелания. Поклонники пары отметили, что снимок выглядит очень нежным и наполненным любовью.
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