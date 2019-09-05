"Папа с дочкой": неожиданное фото Брежневой с мужем

Иногда, подразумевается одно, а видится другое. Так поклонники известной певицы Веры Брежневой с удивлением отреагировали на, казалось бы, ее нежную семейную фотографию с мужем.



Звезда отечественной сцены счастлива в браке с Константином Меладзе уже четыре года. До золотой свадьбы, конечно, еще далеко, но за это время пара успела пройти различные жизненные испытания и не утратить нежные чувства.

Супруг Брежневой опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram трогательный снимок. Композитор подписал его так: "Когда я слышу музыку... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)". Мужчина добавил к тексту скромное эмоджи сердечко.

Нежный снимок набрал почти 26 тысяч лайков, однако поклонники звездной пары отреагировали весьма неоднозначно. Многим показалось, что в кадре стоят не муж с женой, а отец с дочкой. Некоторые даже решили, что Брежнева и Меладзе выглядят как дедушка с внучкой.

"Извините. Но прям как папа и дочка здесь", "Дедушка с внучкой? Вот что подумалось про фото", "Красивое фото. Отца и дочери", – эти и другие отзывы оставили пользователи соцсети.

Впрочем, стоит отметить, что подавляющее большинство комментариев содержало различные комплименты и теплые пожелания. Поклонники пары отметили, что снимок выглядит очень нежным и наполненным любовью.

