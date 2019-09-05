Вид дочери Началовой на Дне знаний обеспокоил россиян

Наследница скончавшейся в марте этого года певицы Юлии Началовой и Евгения Алдонина теперь живет в семье отца. Родитель старается окружить девочку заботой и любовью.
Футболист разместил в блоге фотографию с Верой. На снимке 12-летняя девочка стоит в окружении мачехи Ольги, отца и маленького братика, которого спортсмен держит на руках. "Всех поздравляем с первым учебным днем!", – подписал Алдонин снимок.
"Дни.ру" поинтересовались у пользователей соцсети: считают ли они футболиста хорошим отцом? Фото поставило россиян на уши. Многие отметили, что в новой семье дочь Началовой любят, но ребенок выглядит очень грустным.
"А у Верочки глаза очень печальные, жалко ее очень", "Девочка с грустными глазами... Верь в себя! Счастья тебе!!!", "А у Веры грустные глазки все равно, мама есть мама, папа – это папа с чужой мамой…", "А глазки грустные, грустные! Бедный ребенок", – высказались фолловеры. Некоторые подписчики парировали: раньше дочь Началовой в школу провожали оба родителя, поэтому грусть в глазах ребенка неудивительна.
Напомним, в марте 2019 года встал вопрос о том, с кем будет жить дочь Началовой. Ранее стало известно, что Евгений Алдонин забрал Веру к себе. Он не настаивал на том, чтобы девочка жила с ним и дал ей право выбора. Сначала дочь Началовой хотела остаться с бабушкой и дедушкой, а потом передумала и решила жить у папы.
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