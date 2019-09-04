Исаева раскрыла подробности состояния дочери Началовой

Бывшая помощница скончавшейся в марте 2019 года певицы рассказала о том, как сейчас живет ее наследница Вера. По словам Анны Исаевой, дочь Началовой находится в "правильных, терпеливых, мудрых руках".

Известная пиарщица поделилась информацией с поклонниками Юлии Началовой в своем Instagram. Исаева негодует: почему пользователи Сети решили, что у Веры на школьной линейке 2 сентября были грустные глаза?

"Что за бред (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.). Ну как можно разглядеть грусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глаза ребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего", – написала Исаева.

По ее словам, дочь Началовой любит учиться, она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл, в котором сыграет одну из главных ролей. А вечерами 12-летняя девочка ставит бабушке музыкальные фрагменты из будущего спектакля и тихонько разучивает партии.

Кроме того, Вера любит читать. Как рассказала экс-помощница Юлии Началовой, в дороге до школы она всегда читает книгу. Попробовала девочка себя и в художественном искусстве: она нарисовала картину, на тему все той же сказки, которую будут инсценировать. "У нее неплохо получается", – отметила Исаева. Дочь Началовой еще и пишет стихи.

По словам пиарщицы, Вере осталось пять лет в школе, и она уже задумывается о будущей профессии. Однако подробностей Анна Исаева раскрывать пока не стала. "Сохраню ее мечты в тайне", – заявила она.

По словам бывшей помощницы певицы, дочь Началовой довольно взрослая для своих лет и очень ответственная. "На тему несчастья, случившегося в ее жизни, мы стараемся не разговаривать, не теребить. Бережное отношение к этому вопросу поддерживают все, в первую очередь Женя (когда-то мы даже разговаривали с ним на эту тему) (отец Веры Евгений Алдонин – Прим. ред.). В заключение Анна Исаева заверила, что дочь Началовой защищена и любима.

"Ей очень повезло с бабушкой и дедушкой. Ей повезло с папой! Что большая редкость. И больше всего ей повезло, конечно, с мамой. Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в правильных, терпеливых, мудрых руках", – резюмировала пост о дочери Началовой экс-помощница звезды.