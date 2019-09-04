Муж "поседел" рядом с похожей на Зверева Погребняк

В личном Instagram светская львица опубликовала свежие фото с вечеринки. Мария Погребняк позирует в обнимку с мужем. Супруги кажутся довольными.
Жена именитого спортсмена облачена в короткое платье цвета фуксии с пышными рукавами. Голову Погребняк венчает пышный светлый парик с густой челкой.
Павел выглядит скромнее, чем его избранница. На футболисте синяя футболка и джинсы в тон. Примечательно, но для мероприятия Павел сменил имидж. Погребняк тотально "поседел".
"Психанули. Вы узнаете моего мужа? Идет или нет?" – прокомментировала кадр Мария Погребняк.
Подписчики поспешили ответить светской львице. По мнению интернет-обывателей перекроенная пластическими операциями жена футболиста стала похожа на шоумена Сергея Зверева.
"Я думала это Зверев стоит в ярком платье. А муж ну странно стал выглядеть и так, как альбинос и еще этот цвет волос . Я конечно тоже не эталон красоты и муж не красавец у меня. Но на эти фото Вы откровенно ужасны оба! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мария, вы на этом фото на Сергея Зверева похожи 😬", "Зверев однозначно, одно лицо, неужели не видите, сколько можно?" – писали Марии Погребняк пользователи Сети.
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