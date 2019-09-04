"Я невменяемый водитель": Шепелев сделал откровенное признание

Телеведущий пожаловался своим подписчикам в Instagram, что из-за смены графика чувствует постоянный дискомфорт. Дмитрий Шепелев заявил, что из-за усталости стал раздражительным.

День знаменитости теперь начинается в 6.30 утра. До вечера ведущий успевает переделать множество дел. По словам звезды, утро начинается совсем неплохо, и Дмитрий Шепелев чувствует себя героем. Однако к полудню у него появляется ощущение, что прошла уже половина дня.

"Из героя я превращаюсь в обычного гражданина. А вот после 16 в планктон – начинаю мучительно ждать вечера, потому что чуть-по-чуть клонит в сон. К 21 ощущение, что день ну очень, очень длинный. 23:00. Отключаюсь за 1-2 секунды" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – поделился Дмитрий Шепелев в своем микроблоге. При этом он привел слова из одной статьи, согласно которой люди, которые более активны вечером, не могут переключиться на ранние подъемы.

По словам Дмитрия Шепелева, держаться подобного распорядка дня ему помогает крепкий кофе и зеленый чай. Однако даже это неспособно помочь ему справиться с вождением автомобиля. "Главный минус для меня – садиться за руль. Заметил, что рано утром я невменяемый водитель: то резкий, то слишком медленный, раздражительный…", – откровенно признался телеведущий.

В заключении своего поста Дмитрий Шепелев поинтересовался у фолловеров, сколько часов в сутки спят они. Также он риторически спросил, надолго ли его хватит для жизни в таком темпе.