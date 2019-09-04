Главная сваха страны вызвалась найти Григорьеву-Аполлонову жену

Ранее по всему интернету разошлась информация, что рыжий "Иванушка" развелся со своей женой. Разумеется, поклонницы главного сердцееда 2000-х не смогли оставить этот факт без внимания. Кроме того, певец сам изъявил желание найти себе новую спутницу жизни.
Недавно артист выложил в Instagram пост, где сначала жестко отверг предложение Малахова приехать на программу и прокомментировать развод с супругой. Позже Андрей заявил, что намерен отправиться либо в проект "Дом-2", либо на программу "Давай поженимся", чтобы наладить личную жизнь.
Разумно, что такие слова не могли остаться без внимания. Они побудили главную сваху страны прокомментировать ситуацию. Сябитова рассказала в интервью изданию Teleprogramma.pro, что готова найти "вторую половинку" для Григорьева-Аполлонова и сделает это с легкостью.
"Жених завидный. А возраст в наше время для мужчины – не главное", – отметила Сябитова.
Она добавила, что у артиста есть все, что нужно успешному человеку для женитьбы. Певец способен обеспечить собственную семью, когда таковая появится. Поэтому проблем с поиском подходящей пассии не должно возникнуть.
Правда, осталась одна маленькая деталь. Чтобы сваха взялась за помощь, Андрею придется стать участником программы "Давай поженимся".
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