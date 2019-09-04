"Морда становится бульдожьей": что побудило известного артиста обратиться к пластическим хирургам

Каждый хотел бы оставаться молодым и красивым до конца своих дней, но естественный процесс увядания, увы, необратим. Многие звезды обращаются к пластическим хирургам, чтобы повернуть время вспять. Впрочем, российский актер Александр Семчев был вынужден обратиться к специалистам не только ради сохранения молодости.



прочитано 1063 раза