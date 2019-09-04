"Морда становится бульдожьей": что побудило известного артиста обратиться к пластическим хирургам

В жизни артиста за последний год произошли перемены как внутренние, так и внешние. Одна из ярчайших звезд отечественной сцены стал дедушкой. Внука ему подарил внебрачный сын, с которым актер не поддерживал отношения. Ходят слухи, будто отец с сыном намерены встретиться.
Кроме того, не так давно стало известно, что Семчев к своему юбилею похудел. Мужчина скинул аж 100 килограмм. Александр рассказал, что особо секрета нет. "Просто надо было разозлиться, взять себя в руки и сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно", – признался артист журналистам.
Лишние килограммы ушли, а вот обвисшая кожа осталась. Как пишет издание Vokrug.tv, после похудения актер задумался о пластической операции.
"Кожа провисает, морда становится бульдожьей. Волей-неволей думаю о круговой подтяжке. Посмотрите, сколько мужиков колют ботокс, вживляют золотые нити и готовы согласиться даже на черта в ступе. Во всем нужна мера, стареть нужно умно. Время покажет, обращусь ли к хирургу", – рассказал Александр.
На открытии сезона в МХТ стало ясно, что артист все-таки обратился к специалистам. Поклонники отметили, что он необычайно помолодел, и рассыпались в комплиментах.
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