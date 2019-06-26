Известный артист Александр Семчев стал дедушкой. Радостную новость сообщил внебрачный сын актера Павел.

Как рассказали в близком окружении артиста, ребенок родился несколько месяцев назад. Девочку назвали Валерией. "Малышка появилась на свет здоровой, крепкой. Естественно, Паша первым делом сообщил о прибавлении отцу", – передает слова анонимного источника StarHit.

Напомним, что у Александра Семчева есть трое сыновей: Кирилл, Федор и Павел. Артист длительное время не поддерживал отношения с младшими детьми, потому что был занят карьерой.