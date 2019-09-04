Седокова обивает пороги клиник ради спасения малолетнего сына

Анна Седокова опубликовала откровенный пост у себя в Instagram. Сексапильная исполнительница в красках рассказала о спасении своего малолетнего сына Гектора.

"Обычно, я не пишу посты, когда я очень рассерженна, потому что, как правило, выходит излишне эмоционально, но прошло 10 часов, а я все еще зла (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пояснила Анна Седокова, опубликовав видео, на котором крупным планом запечатлела сына Гектора с припухшей ручкой.

Далее она рассказала, что мальчика во Франции покусал комар, ребенок расчесал место укуса, и началось воспаление. Певица заволновалась и отправилась в одну из частных московских клиник. И если к доктору у нее не оказалось претензий (тот довольно добродушно отнесся к малышу и даже разрешил немного похулиганить), то совсем иначе обстояли дела с медсестрой, которая должна была взять у Гектора кровь из пальца.

"Зайдя в кабинет, я сразу почувствовала неладное. Медсестра грубым голосом произнесла – "садите ребёнка лицом от себя и зажимайте ему ноги коленками". Мой счастливый ребёнок исчез сразу. У него началась паника и как следствие истерика. Не спросив ни как его зовут, ни улыбнувшись ему, она потребовала усадить его на кушетку. Мультик в телефоне не помогал и на вопрос есть ли игрушки, медсестра кинула в нас вялую надутую перчатку с непонятной нарисованной рожей ней. "Держите его" – орала медсестра", – в красках описала ситуацию певица.

Кровь из пальца у ребенка не шла, он "жутко плакал", а медсестра, по словам Седоковой, давила со всей силы. Тут уже сломалась сама Анна. "Я сказала немедленно остановиться, мы быстро наклеили пластырь и ушли", – сообщила артистка. Взвинченная певица закатила скандал. "Ушла я громко и Сообщения ила сотрудникам все, что о них думаю , что они изверги и им нужно работать в казарме, а не с детками", – заключила исполнительница.

В Stories Анна Седокова призналась, что пошла с сыном в другую клинику. "Хочу найти идеального для малыша..." – пояснила она. Певица поведала, что в одной больнице ее порядком напугали, сказали, что "все сложно", а в другой – что "все просто" и поинтересовались, зачем ребенку делали анализ крови. "Перепугали мне ребенка совершенно зря", – констатировала Анна Седокова. Она убеждена, что крайне важно найти хорошего и добропорядочного врача, и отметила, что теперь столкнулась с другой проблемой – сын боится врачей. "Он кричит: "Больно-больно" и выбегает из кабинета", – пожаловалась певица. Интересно, что та клиника, где Анна Седокова устроила скандал, вскоре извинилась перед ней.