Обколотая Анна Седокова ушла в отрыв с дочерью

На выступление американской звезды Седокова отправилась вместе со своей старшей дочерью Алиной. На снимках обе смеются, а на видео активно подпевают знакомым хитам.
"Это было очень хорошо ) Спасибо @billieeilish и моя @lalina_one ! Удивительно нежная энергетика в сочетании со сложным саундом. Абсолютная доброта в зале и я понимаю, почему миллионы ее обожают. Спасибо #Мегаспорт , у вас очень уютно и до встречи 🤗😎 (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – подписала пост Анна.
Поклонники отметили, что мама и дочка очень похожи друг на друга. "Алина такая же красавица, как мама!", "Какая красивая дочка, вся в маму! Будет иметь такой же успех", "Старшая дочь вылетая ты!" – высказались фолловеры.
"Две подружки!" – искренне написала фанатка.
Однако не все подписчики оказались добрыми. "Дочка милая, а мать стала на урода похожа. Аня, ваши косметологи на вас неплохо зарабатывают. Остановитесь! Лицо от природы милое, не надо так закалывать. Уже пугает вид!" – раскритиковала звезду злопыхательница.
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