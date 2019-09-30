Прильнул к обнаженной груди: Лобода показала фото с новорожденным

В мае 2018 года вокалиста во второй раз стала матерью. Маленькая Тильда появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Артистка регулярно публикует фото с малышкой в соцсетях, однако личико девочки пока не показывает.
Накануне Светлана Лобода в личном "Инстаграм" рассказала подписчикам, что Тильде совсем скоро исполнится полтора года. "Какое же это было чудо… А ведь нам уже 1.4", – подписала кадр звезда.
К публикации вокалистка прикрепила черно-белый снимок. На фото запечатлена новорожденная Тильда. Младенец прильнул к обнаженной груди матери.
Подписчики Светланы Лободы остались довольны кадром. Многие отмечали, что чужие дети растут очень быстро.
"Прекрасное нежное фото ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень трогательно!!!!!😌😌😌Какие вы уже большие)))))💪", "Дети быстро растут 😘...", "А казалось-бы, что вчера только родили", – отмечали интернет-обыватели.
Отметим, что информация об отце девочки – большая тайна. Многие поклонники Светланы Лободы считают, что это Тилль Линдеманн. Лидер Rammstein тесно общается с вокалисткой и ее дочками. Недавно старшая наследница певицы Ева призналась, что рок-музыкант подарил ей амулет в виде насекомого.
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