"Жара-жаришка!": Лобода показала максимальный уровень сексуальности

Провокационные кадры вокалистка опубликовала в личном "Инстаграм". В кадре Светлана Лобода сексуально двигает бедрами, а в это время помощница обдувает ее воздухом из фена, тем самым имитируя порывы ветра.
Артистка облачена в полупрозрачное коротенькое платье с экстремальным декольте. Волосы Светланы распущены, а на губах красная помада.
"Тинуля, подуй!" – коротко подписала снимок знаменитость. Ниже она поставила хештеги: "будутанцевать", "сегоднябудуттанцы".
Фанаты пришли в восторг от нового видео Светланы Лободы, ведь она показала максимальный уровень сексуальности. Всего за пару часов ролик собрал сотни хвалебных комментариев и около 300 тысяч отметок "Нравится".
Как сообщает Пятый канал поклонники не пожалели комплиментов для Светланы Лободы. "Юная развратница!", "Богиня!", "Жара-жаришка!", "Сколько женской красоты у этого человека, супер!", – писали интернет-обыватели.
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