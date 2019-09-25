"Он должен извиниться": Лобода поставила условие Лазареву после скандала

Вокалистка дала интервью ютуб-проекту "Осторожно, Собчак!". Светлана Лобода прокомментировала скандал с коллегой по цеху Сергеем Лазаревым.

Несколько месяцев назад на "Премии МУЗ-ТВ" певец прилюдно обидел коллегу. Грубые слова Лазарева в адрес Лободы случайно попали в объектив камеры, а после были "слиты" в Сеть.

"Я не могу отвечать за Сережу. Я не могу отвечать за то, что у него было с настроением, почему в этот день у него что-то произошло", – отметила вокалистка.

Артистка не стала скрывать, что отписалась от Лазарева в соцсети "Инстаграм". Лобода сообщила, что перестала интересоваться его жизнью.

"Я подумала, что он должен извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться", – категорично заявила Светлана.

Знаменитость подчеркнула, что уважает Лазарева и считает его "неплохим парнем". По словам певицы, в тот день у Сергея что-то не сложилось, и он чуть-чуть "потерялся". Вероятно, коллега теперь жалеет, что так вышло, предположила звезда.

"Спровоцировало то, что у Сережи не получался номер. Он долго ждал, мы все были очень уставшие... А у нас он получился", – лукаво улыбнулась Светлана Лобода.

Напомним, что в начале минувшего лета на репетиции "Премии МУЗ-ТВ" Сергей Лазарев нецензурно обратился к стоявшей на сцене Светлане Лободе. "Ты ****? Самая крутая тут?" – сказал певец.

Говорят, артист вышел из себя из-за того, что вокалистке позволили исполнить целый сет из шести песен. А вот сам он из-за технических проблем выступить не смог.