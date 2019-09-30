Половой гигант Настя Рыбка поделилась изумлением из туалета

Так, накануне эскортница в одиночестве сходила на фильм "К звездам". Об этом она рассказала в Stories в своем Instagram.
После сеанса она отправилась в уборную. В туалете играла классическая музыка, и этот факт крайне впечатлил модель.
Вашукевич назвала музыку в дамской комнате кинотеатра слишком прекрасной. После этого она предложила организовать нечто похожее во всех возможных уборных.
А вот сам фильм Анастасию не впечатлил. "Я очень люблю Бреда Питта… На фильм не ходите, тухляк полный!" — порекомендовала Рыбка.
Напомним, полтора года назад девушка стала частью громкого политического скандала. Тогда появилась информация о возможных сексуальных отношений между Сергеем Приходько и сотрудницей эскорт-агентства Анастасией Вашукевич. Поводом для разбирательства послужил выход на YouTube фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника". Он, в свою очередь, базировался на ряде постов Рыбки в Instagram.
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