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Шоу-бизнес

"Тяжело переживали": Аксюта раскрыл причины победы дочери Алсу на "Голосе"

Алсу с дочерью. Фото: instagram.com/alsou_a
Шоу вокальных талантов "Голос" считается одним из самых рейтинговых проектов Первого канала. В октябре программа отметит семилетие в российском эфире. За это время передача пережила несколько неприятных моментов, самым резонансным из которых оказалась победа дочери Алсу в детской версии "Голоса". 
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Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта заявил, что разгоревшийся скандал помешал ему нормально отметить юбилей. "Эту историю мы тяжело переживали", – заверил он.

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Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Аксюта добавил, что "за время своего существования "Голос" успел показать всем, что честность и порядочность – это не искусственно пришитые ярлычки, а суть проекта".

Был слух, что семья Алсу отблагодарила всех, кто был причастен к ее победе. Но Юрий Аксюта это опроверг. "У нас (я имею ввиду себя, команду, которая со мной работает, и Первый канал в целом) нет никакой заинтересованности в том, чтобы побеждал конкретный человек, – пояснил Юрий Игоревич. – Нам важно, чтобы первым стал тот, кто ярче всех смог проявить свою самобытность и талант, кто больше всего понравился зрителям".

"Поэтому по правилам на последнем этапе соревнований даже тренер не может высказывать свое мнение", – цитирует Аксюту "Экспресс-газета".

Напомним, в финале шестого сезона "Голос. Дети"  по специальному постановлению продюсеров победителями сезона стали все девять финалистов, включая Микеллу Абрамову. Многие зрители сочли это решение "соломоновым". В итоге Первый канал изменил систему голосования на проекте, чтобы избежать влияния извне и вмешательства в систему заинтересованных лиц. 

Автор: 30 сентября 2019, 15:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Алсу встретили овациями и криком

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Лобода, убрала Микеллку из финала, но ушлые Абрамовы проплатили первый раз "голоса", а уж в финале и второй раз проплата, не составила труда.
Вот тут-то и народ и ошалел от такой, явной наглости "талантливой" микелки, вернее ее семейки.
Гость
Ответить
Позор не смыть! И не надо нам вешать лапшу на уши. Семья алсу купила 1место. Им ссы в глаза, все Божья роса. Алсу разочаровала.
Гость
Ответить
Канал переживал,а семья Алсу,заинтересованная в победе Микеллы,похоже нисколько не переживала.Сразу после финала,когда в.стране кипели такие страсти,что не обсуждал их только ленивый,они уехали отдыхать. Потом запись песни с Ержаном,где с помощью компьютерной обработки постарались в самом выгодном свете показать голос дочки. А потом новые записи у Микеллы и концерты Алсу. Ни разу нигде не прозвучали извинения семьи за бесчестный поступок.
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