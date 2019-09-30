"Тяжело переживали": Аксюта раскрыл причины победы дочери Алсу на "Голосе"

Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта заявил, что разгоревшийся скандал помешал ему нормально отметить юбилей. "Эту историю мы тяжело переживали", – заверил он.
Аксюта добавил, что "за время своего существования "Голос" успел показать всем, что честность и порядочность – это не искусственно пришитые ярлычки, а суть проекта".
Был слух, что семья Алсу отблагодарила всех, кто был причастен к ее победе. Но Юрий Аксюта это опроверг. "У нас (я имею ввиду себя, команду, которая со мной работает, и Первый канал в целом) нет никакой заинтересованности в том, чтобы побеждал конкретный человек, – пояснил Юрий Игоревич. – Нам важно, чтобы первым стал тот, кто ярче всех смог проявить свою самобытность и талант, кто больше всего понравился зрителям".
"Поэтому по правилам на последнем этапе соревнований даже тренер не может высказывать свое мнение", – цитирует Аксюту "Экспресс-газета".
Напомним, в финале шестого сезона "Голос. Дети" по специальному постановлению продюсеров победителями сезона стали все девять финалистов, включая Микеллу Абрамову. Многие зрители сочли это решение "соломоновым". В итоге Первый канал изменил систему голосования на проекте, чтобы избежать влияния извне и вмешательства в систему заинтересованных лиц.
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