Главный красавец Голливуда стал похож на старого трансвестита после пластики

Недоумение пользователей Сети вызвало появление звезды "Девяти с половиной недель" в шоу Good Morning Britain. Артист должен был рассказать ведущим о своем последнем фильме "Ночной перенос".
Когда Микки Рурк появился в кадре, многие зрители сразу стали писать на сайт телеканала и в Twitter. "Кто это, это точно Микки?", "Это нечто напоминает трансвестита", "Он что, хочет стать женщиной?", "Какой был красавчик, и во что он себя превратил", – высказались ошеломленные поклонники знаменитости.
Действительно, у Микки Рурка совсем другой нос после новой порции ринопластики, форма лица стала одутловатой из-за большого количества филлеров, а его губы могут вызвать зависть, разве что, у гламурных девиц.
Помимо отрицательных изменений во внешности, зрители подумали, что у Микки Рурка не все в порядке с головой. Так, в разговоре с ведущими, экс-красавчик Голливуда нес какую-то нелепицу. Когда актера спросили о новом фильме, он не смог вспомнить, о чем идет речь. А потом вдруг начал говорить о закате своей карьеры.
"Да я знаю, что малого добился, и из-за этого очень тяжело", – заявил Микки Рурк.
Отметим, Микки Рурк часто возглавляет рейтинги жертв пластики. Впервые актер отправился к хирургу после своего 47-го боя на ринге: у него был переломан нос, раздроблены скулы. Результат после пластики артисту не понравился, и это была точка отсчета. Дальше Микки Рурк уже не мог остановиться, он стал регулярно посещать хирурга и косметолога.
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