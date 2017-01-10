Микки Рурк заговорил по-русски и оскорбил мужа Ким Кардашьян

Актер и сценарист Микки Рурк высмеял мужа звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, рэпера и дизайнера Канье Уэста. Рурк разместил в своем микроблоге провокационное фото.

На снимке один из музыкантов группы The Rolling Stones Кит Ричардс держит в руках плакат с фразой на английском языке "Да что за ... этот Канье Уэст". Под фотографией Рурк написал "Роллинг Стоунз" навсегда" на трех языках – английском, испанском и русском.

Фото опубликовано MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) Янв 9 2017 в 8:29 PST

"Это правда! Кто такой этот Канье Уэст?", "Спасибо, Микки! Кто-то должен был это написать", – развеселились поклонники актера.

Немало комментариев оставили и наши соотечественники. "Это так приятно, что Вы пишете на русском языке", "Мне кажется или всю ленту Микки Рурка комментируют только русские?" – высказались российские фолловеры.

Как писали Dni.Ru, Рурк то и дело демонстрирует любовь к русской культуре. Недавно он опубликовал видео, в котором в одних шортах танцует под композицию Евгения Осина "Не верю" ("Все ребята говорят наперебой..."). "Ищу танцевального партнера", – иронично подписал ролик актер.

Осин рассказал, что состоит в хороших отношениях с голливудской звездой. "С Микки Рурком мы общаемся примерно с 90-го года. Нас познакомил знаменитый британский певец и музыкант Брайан Ферри. У меня была группа под названием "Авалон", а Ферри выпустил альбом под таким же названием – на этой почве мы с ним и начали общаться, – пояснил певец. – А Микки я дал послушать свои песни, подарил ему альбом. Он ему очень понравился, Микки говорил: "Очень интересно, другой менталитет, у нас такое не пишут". И вот когда это все всплыло!"