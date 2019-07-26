Шурыгину уложат в постель со стариком

Скандально известная Диана Шурыгина снимется в фильме Станислава Барецкого "Брат-3", пишет teleprogramma.pro со ссылкой на режиссера. По его словам, картина должна получиться о современной России, но с бандитскими разборками, как в 90-х.
Барецкий отметил, что многие российские звезды не дают согласия на участие в проекте. Например, отказом ответила Ирина Салтыкова, сыгравшая в "Брате-2" саму себя. Зато согласился Микки Рурк. Американский актер предстанет в образе русского бандита, а в постель с ним ляжет Шурыгина, рассказал Барецкий.
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