Будет жить на алименты: беременной жене Тарасова предрекают участь Барановской

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова – модель Анастасия Костенко – берет пример с телеведущей Юлии Барановской. К такому выводу пришла известный блогер Лена Миро в своем ЖЖ.

Обозревательница таким образом отреагировала на новость о будущем ребенке Тарасова и Костенко – пара ждет второго. На днях футболист и его возлюбленная сделали официальное заявление в соцсетях.

По мнению Миро, Костенко ежегодно беременеет с определенной целью – успеть родить от Тарасова как можно больше детей. Таким образом модель обеспечивает себе стабильное существование в дальнейшем.

"Долго ли продержится брак с Тарасовым? Как показывает опыт – не очень. За эти несколько лет Костенко обязана инвестировать в будущее. Дети же – наше будущее, не правда ли? Так вот, нарожав как можно больше маленьких Тарасиков, Настя после развода будет жить не хуже какой-нибудь Барановской", – рассуждает Лена Миро.

Обозревательница напомнила, что телеведущая Юлия Барановская когда-то родила спортсмену Андрею Аршавину троих детей. "А теперь живет припеваючи на денежки чипсоеда – это та самая жизнь, о которой мечтает любая самка дурака-футболиста", – отмечает блогер.

Лена Миро утверждает, что всем женам и возлюбленным футболистов необходимо брать пример с Костенко и Барановской. Блогер советует этим девушкам "рожать без остановки".

Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко в январе 2018 года. Уже в июле модель подарила ему дочь Милану. Отметим, что от первого брака у спортсмена подрастает десятилетняя дочь Ангелина. Только недавно Дмитрий Тарасов смог урегулировать вопрос относительно алиментов.

