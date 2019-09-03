Пославший Малахова рыжий из "Иванушек" собрался на шоу "Дом-2" за новой женой

О своем желании наладить личную жизнь артист намекнул в личном Instagram. Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в микроблоге, что утром его разбудил телефонный звонок. На том конце провода продюсеры ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" уговаривали его принять участие в съемках.
"Меня сегодня продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу! Про развод с Машей. Не пойду! Ибо обсуждать нечего", – культурно послал Малахова Григорьев-Апполонов.
После Андрей отметил, что сейчас ему по душе другие передачи. Он с удовольствием, например, будет искать любовь на шоу "Дом-2" или в студии "Давай поженимся!".
"Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный, молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в "Дом-2"!" – сообщил солист группы "Иванушки International".
Поклонницы Андрея на пост отреагировали с юмором. Судя по всему, развод певца многих фанаток даже обрадовал.
"Ну все, а я замуж уже вышла😢, не дождалась... Что же не предупредил, что разводиться будешь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настал мой час 😀", "Наконец-то! Приезжай но мне! ❤️😁😂", – пишут интернет-обыватели.
Напомним, недавно в Сети появились слухи, что брак Андрея Григорьева-Апполонова трещит по швам. Якобы супруга артиста – Мария – связалась с баскетболистом Андреем Зубковым. Сначала солист группы "Иванушки International" эту информацию опровергал, однако позже все-таки признался. Андрей Григорьев-Апполонов планирует сохранить дружеское общение с экс-супругой, так как у них есть общие дети – 15-летний Иван и 11-летний Артем.
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