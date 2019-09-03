Актриса Голубкина восхищена шпагатом Волочковой

Оказалось, что Голубкина является фанаткой балерины. Знаменитость в восторге от упорства и самодостаточности Анастасии Волочковой.
Звезда призналась, что хотела бы иметь майку с портретом "королевы шпагата". "Главное в жизни – бить в одну точку, только тогда можно получить какой-то результат. Волочкова это умеет", – цитирует Голубкину журнал "Караван историй". Судя по всему, артистка испытывает блаженство, наблюдая за тем, как балерина демонстрирует шпагат.
По словам актрисы, балерина столько раз сделала свой фирменный шпагат и так им всех достала, что в итоге это сделалось крутым. Анастасия Волочкова же не изменяет своему образу. Более того, она постоянно поддерживает его, не обращая внимания на критику в свой адрес. Голубкина пожелала, чтобы балерина и в 80 лет делала свой шпагат.
Отметим, Анастасия Волочкова часто делится моментами из личной жизни на своей странице в Instagram. Некоторое время назад после шквала злобных нападок хэйтеров балерина отключила комментарии под своими публикациями.
Напомним, этим летом Анастасия Волочкова отдыхала в Греции у друзей. Почти каждый день эпатажная звезда демонстрировала свою растяжку в разных местах.
Популярные темы форума
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Мужчина меня оскорбил
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Донбасс будет русским?
Что я здесь делаю?
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Отдалась официанту
хочу, чтоб снизили возраст уголовной ответственности для малолетних преступников