Актриса Голубкина восхищена шпагатом Волочковой

45-летняя Мария Голубкина сделала откровенное признание о балерине. Артистка заявила, что ее восхищает Анастасия Волочкова.

Оказалось, что Голубкина является фанаткой балерины. Знаменитость в восторге от упорства и самодостаточности Анастасии Волочковой.

Звезда призналась, что хотела бы иметь майку с портретом "королевы шпагата". "Главное в жизни – бить в одну точку, только тогда можно получить какой-то результат. Волочкова это умеет", – цитирует Голубкину журнал "Караван историй". Судя по всему, артистка испытывает блаженство, наблюдая за тем, как балерина демонстрирует шпагат.

По словам актрисы, балерина столько раз сделала свой фирменный шпагат и так им всех достала, что в итоге это сделалось крутым. Анастасия Волочкова же не изменяет своему образу. Более того, она постоянно поддерживает его, не обращая внимания на критику в свой адрес. Голубкина пожелала, чтобы балерина и в 80 лет делала свой шпагат.

Отметим, Анастасия Волочкова часто делится моментами из личной жизни на своей странице в Instagram. Некоторое время назад после шквала злобных нападок хэйтеров балерина отключила комментарии под своими публикациями.

Напомним, этим летом Анастасия Волочкова отдыхала в Греции у друзей. Почти каждый день эпатажная звезда демонстрировала свою растяжку в разных местах.