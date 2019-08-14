"Никак не уймется": потерявшая стыд Волочкова оголилась перед камерой

Около двух недель назад танцовщица отправилась в Грецию. Анастасия поселилась на частной вилле, которая принадлежит ее друзьям.
"Это один из любимых моих райских уголков на земле. Я заслужила этот прекраснейший отдых. Готовясь к премьере, репетировала по семь и восемь часов в день, так что сейчас я за всех вас отдохну, мои золотые", - сказала подписчикам балерина.
Анастасия ежедневно выкладывает в Instagram яркие фото с курорта. Звезда демонстрирует подписчикам коллекцию ультра маленьких купальников и фирменные шпагаты. Сегодняшний день, 14 августа, не стал исключением. Волочкова поделилась фото, на котором позирует обнаженной. Звезда запечатлена во время купания в море.
Балерина закрыла возможность комментировать свои публикации, однако не сложно представить, какую реакцию вызовет фото у поборников морали. Анастасия Волочкова неслучайно запретила подписчикам высказываться. Недоброжелатели частенько закидывали ее страницу негативом. Злопыхатели отмечали, что Анастасия Волочкова совсем потеряла стыд и никак не уймется "со своими шпагатами".
Не так давно балерина заявила, что перестала реагировать на грязных завистников. "Я не читаю, не смотрю, что вы обо мне говорите, пишите, слагаете. Прикол в том, что я с пяти лет хотела быть известным человеком, известной балериной, и это ж надо дойти до такого, чтобы прийти к этой известности, но не желать знать, что о тебе сказали", – сказала Анастасия Волочкова.
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