Звезда "Дома-2" Ольга Гажиенко впервые показало лицо новорожденного малыша

Долгое время экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Гажиенко не показывала лицо своего новорожденного сына. Но накануне она, наконец, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram нежный кадр с ним.

На снимке звезда запечатлена со всеми членами своей семьи: с любимым супругом Ильей Гажиенко и двумя сыновьями – Кириллом и крохотным Львом. "И важнее этого нет ничего", – подписала пост девушка.

Второго малыша Ольга родила 18 июля. Лев был долгожданным и желанным ребенком.

"Я даже смотреть нормально не могу на младенцев. Меня всю распирает от чувств. Представляю уже своего второго сыночка. Как я его зацелую. Как мы все будем его любить. Очень ждем встречи", – поделилась эмоциями Гажиенко в своем Instagram-аккаунте еще за несколько месяцев до родов.

Экс-участница "Дома-2" признавалась, что они с мужем всегда хотели минимум двоих деток. После рождения первого она была очень вдохновлена материнством и собиралась вскоре рожать второго. Но у Кирилла начались проблемы со сном, которые затянулись на несколько лет. Поэтому супругам пришлось ненадолго отложить очередное зачатие.

Напомним, Ольга и Илья – бывшие участники телестройки. Именно там они, собственно говоря, и познакомились. Они поженились 21 сентября 2011 года. Уже через два года на свет появился их первенец – Кирилл. сразу после его рождения супруги покинули проект.