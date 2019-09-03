Звезда "Дома-2" Ольга Гажиенко впервые показало лицо новорожденного малыша

На снимке звезда запечатлена со всеми членами своей семьи: с любимым супругом Ильей Гажиенко и двумя сыновьями – Кириллом и крохотным Львом. "И важнее этого нет ничего", – подписала пост девушка.
Второго малыша Ольга родила 18 июля. Лев был долгожданным и желанным ребенком.
"Я даже смотреть нормально не могу на младенцев. Меня всю распирает от чувств. Представляю уже своего второго сыночка. Как я его зацелую. Как мы все будем его любить. Очень ждем встречи", – поделилась эмоциями Гажиенко в своем Instagram-аккаунте еще за несколько месяцев до родов.
Экс-участница "Дома-2" признавалась, что они с мужем всегда хотели минимум двоих деток. После рождения первого она была очень вдохновлена материнством и собиралась вскоре рожать второго. Но у Кирилла начались проблемы со сном, которые затянулись на несколько лет. Поэтому супругам пришлось ненадолго отложить очередное зачатие.
Напомним, Ольга и Илья – бывшие участники телестройки. Именно там они, собственно говоря, и познакомились. Они поженились 21 сентября 2011 года. Уже через два года на свет появился их первенец – Кирилл. сразу после его рождения супруги покинули проект.
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