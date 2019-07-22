Звезда "Дома-2" засекретила имя новорожденного сына

Бывшую звезду "Дома-2" у порога роддома встречали супруг Илья и сын Кирилл, который давно просил у родителей младшего братика. Шестилетний мальчик подарил маме огромный букет. Ольга Гажиенко подписала снимок кратко: "Домой!"
Поклонники восторженно комментируют пост звезды "Дома-2". Они засыпали молодых родителей поздравлениями и пожеланиями здоровья и счастья. "Олечка и Илья, поздравляем вас! Здоровья маме и малышу", "Дай Бог здоровья и счастья!" – пишут фанаты.
Ольге Агибаловой на телепроекте удалось построить отношения с Ильей Гажиенко. Звезды "Дома-2" решили уйти за периметр. По мнению зрителей, это одна из самых крепких пар за всю историю телестройки.
Первенец родился в семействе Гажиенко в 2013 году, мальчика назвали Кириллом. А вторая беременность, по словам звезды "Дома-2", стала для супругов приятной неожиданностью. Ольга узнала, что ждет ребенка, когда посетила стоматолога.
Звезды "Дома-2" Ольга и Илья Гажиенко во второй раз стали родителями 18 июля. Как сообщалось, Ольга родила здорового и крупного мальчика. Имени наследника счастливые супруги пока не раскрывают.
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