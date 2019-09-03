У дочери Татьяны Навки обнаружились новые таланты

В последнее время юная наследница проявляет активный интерес к иностранным языкам. Малышка решила не мелочиться и стала учить сразу три одновременно – китайский, французский и английский.
"А по-русски, несмотря на свой юный возраст, уже читает практически свободно", – добавила Татьяна.
Кроме этого, решившая пойти по стопам матери Надежда регулярно тренируется. Она часто ходит на ледовые тренировки. По словам Татьяны, сейчас у Нади так называемый конфетно-букетный период. Девочка только-только постигает азы спорта.
На этом хобби малышки не заканчиваются. Ко всему прочему, наследница ходит на плавание и увлекается музыкой.
Напомним, фигуристка и ее муж познакомились в 2012 году. Первое время тщательно скрывали свои отношения. Спустя два года Татьяна родила дочь, но имя отца продолжала скрывать. Но в том же году Песков, наконец, ушел от своей жены и предложил руку и сердце Навке.
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