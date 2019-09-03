У дочери Татьяны Навки обнаружились новые таланты

Все знают Татьяну Навку не только как чемпионку по фигурному катанию, но и как прекрасную маму. 44-летняя спортсменка воспитывает вместе с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, пятилетнюю дочь Надежду.

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