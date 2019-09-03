Есть любовница: жена известного актера потрясла грязным бельем у Шепелева

Дмитрий Шепелев помог жене известного актера Алексея Дмитриева узнать правду. В студии программы "На самом деле" Первого канала артист прошел детектор лжи.

Брак Ирины и Алексея Дмитриевых давно трещит по швам. В попытке наладить отношения супруги обратились к семейному психологу Кристине Перекальской.

В личной беседе, нарушив профессиональную этику, Кристина поведала Ирине о изменах Алексея. Более того, она назвала имя разлучницы – ею оказалась артистка Алена Знайда. По словам психолога, у любовницы Дмитриева есть муж и ребенок.

Ирина обратилась за помощью в редакцию "На самом деле". Женщина мечтает вывести супруга на чистую воду, ради этого она готова трясти грязным бельем на глазах у всей страны.

В студии ток-шоу Дмитриева сообщила, что уже изучила соцсети предполагаемой соперницы. "Я нашла в Instagram ее страницу, я увидела их совместные фотографии с Лешей. У него этих фотографий нет, а она смело их выкладывает. Ка она может их выкладывать? У нее муж, у нее ребенок", – поделилась Ирина.

Алексей Дмитриев тоже появился в сегодняшнем выпуске "На самом деле". Актер, с трудом подбирая слова, уверял, что верен супруге. Артист говорил так сбивчиво, что присутствующие не могли разобрать его слов. Он заметно нервничал.

Алена Знайда, приехав на съемочную площадку "На самом деле", с гневом заявила, что Кристина Перекальская ее оговорила. "Меня и Алексея связывает общая профессия, съемки, мы учились в одном ВУЗе, нам есть о чем разговаривать – это дети, например. У Алексея с Ириной мальчики, у меня мальчики", – подчеркнула Знайда.

После Ирина заставила своего мужа пройти проверку на детекторе лжи. Исследование на полиграфе подтвердило опасения супруги артиста: Дмитриев обманывает жену и изменяет ей.

Следующей показание на детекторе давала Алена Знайда. К удивлению присутствующих, оказалось, что артистка никогда не состояла в интимных отношениях с Алексеем. Также Алена рассказала экспертам "На самом деле", что знакома с Кристиной. Женщины вместе снимают квартиру в Москве.

Кристина Перекальская тоже стала участницей сегодняшнего выпуска "На самом деле". Женщина пообщалась с экспертами ток-шоу. Она не создавала впечатление подкованного в психологии человека. Кристину решили тоже усадить на детектор лжи. Во время проверки выяснилось, что именно она была любовницей Алексея Дмитриева. Артист продолжал отрицать обвинения.