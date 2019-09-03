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Шоу-бизнес

Эрнсту пожаловались на некрасиво поступившего Шепелева

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Бывший участник телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертышный) обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Он высказал мнение, что ведущему Дмитрию Шепелеву требуются курсы повышения квалификации.
прочитано 1621 раз

Роман Тертышный получил известность под псевдонимом Май Абрикосов в скандально известном реалити-шоу "Дом-2". Много лет назад он исчез с телеэкранов, предпочтя медийности и софитам жизнь в деревне и фермерство. Несмотря на это, он внимательно следит за событиями в отечественном шоу-бизнесе. В частности, успевает смотреть различные ток-шоу (видимо, между дойкой коров и коз и сбором урожая), а еще подписан в Instagram на многих знаменитостей. Вот только не все его радуют.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

К примеру, Роман Тертышный впал в крайнее недоумение, когда прочитал переписку шоумена Дмитрия Шепелева с поклонниками. Роман обнародовал скриншот не оставившего его равнодушным поста. "Честно говоря, не понимаю, что на 1 канале забыл Дмитрий Шепелев?.. Не вижу в нем ничего выдающегося. А после его некрасивого поведения в отношении родителей некогда им любимой женщины, так вообще сплошное разочарование (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказал мнение Тертышный, по всей видимости, имея в виду вяло длящийся скандал между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске.

Роман высказал сожаление, что якобы шоумен не смог вывести передачу "На самом деле" "на громогласный уровень", а затем прокомментировал опубликованный пост: "Господин телеведущий отказывается от причастности к темам выпусков своего шоу, стряхивая "грязь" на коллег, если не ошибаюсь. Ну, конечно, такой высокоморальный и положительный человек не может иметь отношения к Шурыгиной, ведь вся ее история дурно пахнет".

Не удержался Тертышный и от более едкой иронии в адрес телеведущего: "А еще, Дмитрий дописал странное сочетание букв "...титутка" под чьим-то мнением о героине своей передачи, все той же Диане Шурыгиной. Что означают буквы догадаться трудно, но от лица Дмитрия Шепелева приглашаю всех "...титуток", "***" и "***" на съемки шоу "На самом деле"! Если вам есть, чем поделиться, приходите, доверьтесь профессиональному ведущему Шепелеву, а он потом о вас отзыв оставит в сети!"

В заключение бывший участник реалити-шоу "Дом-2" обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту: "Константин Львович, не пора ли Вашему подчиненному подыскать курсы повышения квалификации, во избежание репутационных потерь? За место на главном телеканале нужно бороться, иногда не на жизнь а на "смерть".

Автор: 3 сентября 2019, 10:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Май о себе внимание хочет привлечь? Все забыли кто это. Читает все комментарии чужие. Лучше бы делом занялся
Лиона
Ответить
За минет он все простит !
Гость
Ответить
май, себя предлагаете на роль ведущего? ню-ню.....уже начли бороться на "смерть".....
1

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