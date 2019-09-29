Гагарина в бешенстве из-за подозрений в любовной связи Лазаревым

В одном из изданий светской хроники появилась публикация с версией о возможной любовной связи супруги фотографа Дмитрия Исхакова и Сергея Лазарева. В заметке отмечается внешнее сходство певицы с наследником исполнителя.
Полина Гагарина пришла в шок от таких домыслов и буквально взвыла от негодования. В микроблоге она поделилась скриншотом статьи, раскритиковав журналистов за подобные сплетни, не имеющие оснований.
Домыслы об общем сыне с Лазаревым артистка назвала "чушью и позором", сообщает Teleprogramma.pro. "СМИ, вы опять сошли с ума!!! Может, хватит уже нести всякую чушь?! Зачем вы впутываете в эти лживые дела ребенка?! Позор!!!" – высказалась Полина Гагарина.
Напомним, что у певицы есть сын Андрей, в октябре мальчику исполнится 12 лет. Вместе с супругом они воспитывают двухлетнюю дочь Мию.
Что касается сына Лазарева, то певец до сих пор скрывает, кто является его матерью. Музыкант периодически делится с поклонниками в Инстаграм снимками с Никитой, вызывая живой интерес к наследнику. Фолловеры гадают, на кого похож мальчик и когда же, наконец, раскроется тайна рождения сына Лазарева.
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