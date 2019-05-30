Стало известно о рождении второго ребенка Лазарева

Сергей Лазарев во второй раз стал отцом, утверждают телеграм-каналы со ссылкой на осведомленные источники.

Новость о том, что у Сергея Лазарева есть второй ребенок, распространил телеграм-канал "Только никому". Там опубликована переписка с неким "инсайдером" – судя по всему, сотрудником одного из риэлторских агентств.

Источник утверждает, что Сергей Лазарев не так давно обратился в агентство за помощью в поиске квартиры. Певец, якобы, заявил, что ему нужно более просторное жилье, так как для двоих детей его нынешний дом слишком мал.

По словам инсайдера, Сергей явился на просмотр предложенного варианта с женой. В первый визит женщина была беременна, утверждает источник. На вопрос, как риэлтор понял, что это жена артиста, тот ответил, что Лазарев сам об этом сказал.

Тот же источник опознал представленную ему в качестве жены Сергея Лазарева женщину по фотографии – журналисты показали ему снимок Анны Белодедовой, гендиректора и соучредителя магазина модной одежды. Инсайдер не стал утверждать, что именно ее он видел в компании певца – но отметил, что девушка на фото очень похожа на спутницу артиста.

Напомним, у Сергея Лазарева есть сын Никита, он появился на свет в 2014 году. Певец долгое время скрывал его от общественности. Поклонники предположили, что ребенок рожден суррогатной матерью. Артисту, который до сих пор остается в статусе холостяка, приписывали романы с Лерой Кудрявцевой и Ани Лорак.

На днях тот же телеграм-канал "Только никому" привел словам одного из гостей премии RU.TV. Он рассказал, что совсем недавно Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Гость пообещал, что скоро эту информацию подтвердят официально – у певца родилась дочь.

