Лазарев растрогал сына до слез неожиданным поступком

Впервые в легендарном зале "Дзинтари" Сергей Лазарев выступал еще школьником, когда был участником ансамбля "Непоседы". В 2002 году здесь же он в дуэте с Владом Топаловым одержал победу на конкурсе "Новая волна". А теперь приезжает как большой артист, и сама Алла Пугачева аплодирует ему в зале!
"Накануне у меня был концерт в Воронеже, потом я сменил два самолета, чтобы с ночной с пересадкой в Москве доехать до Юрмалы, – рассказал артист в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – Сына Никиту решил с собой не брать – слишком долгая и тяжелая дорога".
Лазарев признался, что в его жизни многое кардинально поменялось с 2014 года, когда он стал молодым папой. "У меня появилось больше ответственности, я начал иначе планировать время, даже стал немного спокойнее, – уверяет Сергей. – Я научился правильно объяснять ребенку какие-то вещи, научился слышать ему. Никите уже пять лет, но у нас с ним нет никаких конфликтов, потому что понимаю все его потребности и желания, стараюсь не баловать чрезмерно, вкладываю в его голову правильные мысли и потребности".
Как говорит артист, его наследник ходит в самый обычный детский сад. "Он частный, но без мрамора и лепнины вокруг, – уверяет певец. – Зато с такими же вкусняшками и прекрасными занятиями, кружками, которые были и в нашем детстве".
На концерте знаменитого папы Никита Лазарев был лишь однажды. "Мое шоу N-tour было, собственно, ему и посвящено, поэтому я взял сына на репетицию, а когда он чуть подрос, то показал ему и концерт, – пояснил артист. – В программе есть номер, посвященный полностью Никите – там на экране идут его фотографии. Он растрогался и расплакался".
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