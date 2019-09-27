Недавно оправившийся после больницы Армен Джигарханян вышел в свет

Так, накануне 83-летний экс-супруг Виталины Цымбалюк-Романовской посетил премьеру комедии "Тетка Чарли". Все актеры и зрители, в том числе, встретили знаменитость громкими аплодисментами.
На премьере Армен Брисович держался весело и бодро. На все вопросы старался отшучиваться. Кроме того, он заявил, что у него большие планы на этот театральный сезон
Впервые после лечения он Джигарханян вышел в свет в конце лета. Тогда он появился в Московском драматическом театре, худруком которого он является.
Спустя месяц, 27 сентября, стало известно, что режиссер вернулся к работе. Сейчас его состояние окончательно пришло в норму.
Напомним, впервые здоровье Армена Борисовича заметно пошатнулось два года назад. Этому поспособствовало расставание с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тогда у российского актера обострились сразу несколько хронических заболеваний.
В августе этого года ему снова стало плохо. Его в срочном порядке доставили в реанимацию одной из московских клиник, где готовили к имплантации постоянного кардиостимулятора.
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