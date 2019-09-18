Свадьба на носу? Джигарханян поделился радостной новостью с Борисовым

Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна, Степан, поделился радостными новостями с шоуменом Дмитрием Борисовым. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале Джигарханян-младший рассказал о переменах, которые случились в его семье.

Степан Джигарханян появился на съемочной площадке в компании Ольги Казаченко. Зрителям она известна как экс-супруга знаменитого певца Вадима Казаченко.

По словам наследника Армена Борисовича, с Ольгой он познакомился во время съемок одного из прошлых выпусков "Пусть говорят". Казаченко и Джигарханян-младший обменялись контактами в гримерной. Потом они долго переписывались в соцсетях, а недавно встретились и решили больше не расставаться.

Степан отметил, что его отношения с Ольгой развиваются стремительно. Джигарханян-младший уже готов познакомить зазнобу с родителями. Возможно, не за горами свадьба. Между тем сама Ольга Казаченко боится знакомиться с матерью возлюбленного Татьяной Сергеевной Власовой.

"У меня уже такой образ из-за того, что происходит в моей жизни на протяжении трех лет, ада такого, который мне устроили, я уже не могу себя держать в руках. Возможно, что Татьяна Сергеевна посмотрит и скажет: "Что это за больная истеричка?". Но я буду стараться", – подчеркнула Ольга Казаченко в студии "Пусть говорят".

Степан рассказал, что заочное знакомство уже состоялось. Он показывал фотографии Ольги приемному отцу. Армен Борисович заинтересовался новой зазнобой наследника. В ближайшие два дня Джигарханян-младший собирается познакомить Казаченко с мамой.

"Думаю, что он доверится моему выбору, потому что, если вы заметили, я упомянул, что нам нравятся разные женщины. В конце концов, даже если он не примет, это никак не повлияет на мое положительное решение", – отметил пасынок знаменитости.

Джигарханян-младший подтвердил новость о том, что его мать и приемный отец воссоединились. Татьяна Власова уже переехала в квартиру Армена Джигарханяна .

В студии ток-шоу "Пусть говорят" продемонстрировали свежее фото Армена Борисовича. Кадр редакции предоставил Степан.

По словам пасынка звезды, снимок сделан в доме Армена Борисовича. Джигарханян запечатлен сидящим на диване, его ноги заботливо укутаны пледом. По правую руку от звезды сидит его близкий друг, а по левую устроился Степан. Татьяны Сергеевны нет в кадре, так как она выступала в качестве фотографа.