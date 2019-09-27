Вдова Николая Караченцова высказалась об Алле Пугачевой

В числе гостей оказалась и Алла Борисовна Пугачева. По словам вдовы, Примадонна близко дружила с ее покойным супругом.
"Очень хочу, чтобы Алла пришла. Даже не выступать, просто присутствовать. Она очень любила Колю, даже хотела сыграть с ним в спектакле", – призналась Людмила в интервью Teleprogramma.pro.
Поргина отметила, что супруга Максима Галкина очень трепетно относилась к ее мужу. Она ценила Караченцова за многое. В том числе за его неповторимое умение держаться на сцене.
"Ей нравилось, как Коля поет, как двигается на сцене. Для меня она – близкий человек", – подчеркнула вдова артиста.
Вечер памяти знаменитого актера пройдет ровно через год после его смерти. Ужасная трагедия случилась 26 октября 2018-го. 21 октября этого года все близкие и друзья Караченцова соберутся, чтобы почтить его память.
Напомним, артист скончался от онкологического заболевания, с которым боролся в течение полутора лет перед смертью. После длительного лечения в Израиле и в России опухоль стала уменьшаться. Но результат держался недолго. У актера началась пневмония, которая забрала у него немало сил. Вскоре его сердце перестало биться.
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